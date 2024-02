Ilia Topuria hace el saque de honor en el Santiago Bernabéu

El peleador hispano-georgiano Ilia Topuria, que el domingo pasado se proclamó campeón del peso pluma de la UFC de artes marciales mixtas al ganar al australiano Alexander Volkanovski, realizó el saque de honor del partido entre Real Madrid-Sevilla en un Santiago Bernabéu en el que espera pelear contra el irlandés Conor Mcgregor.

Un Topuria que reconoció, tras su llegada a España, ser aficionado del Real Madrid porque es el club que “más representa los valores de España”, a la vez que mostró su admiración por Florentino Pérez.

El campeón de la UFC cumplió su deseo este domingo en una jornada en la que también realizó el saque de honor del partido contra el Sevilla, momento para el cual tuvo que prestar el cinturón de campeón al colegiado del encuentro, Díaz de Mera (comité castellano-manchego) para que se lo sostuviera y poder golpear el balón.

Momento en el cual, como cuando saltó al campo, se llevó una gran ovación por parte del público que se dio cita en el encuentro.

Su primera vez pisando el césped de un Santiago Bernabéu en el que insiste que quiere pelear, en la que sería la primera velada de UFC en España.

Una pelea que quiere, además, que sea contra Conor Mcgregor, una de las figuras reconocibles dentro de la UFC.

Además, después del saque de honor de Topuria, ambos equipos guardaron un minuto de silencio por las víctimas del incendio en señal de respeto a las diez personas fallecidas en el incendio de dos edificios en Valencia.

Many will say you can’t do it. They will knock you down and doubt you. But remember, the only one you need to achieve anything is yourself. Trust in yourself, have faith, and work tirelessly because everything will come. It doesn’t matter where you come from if you know where you… pic.twitter.com/5KchM88w8m

— Ilia Topuria (@Topuriailia) February 20, 2024