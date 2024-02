Captan a Travis Kelce bailando con varias mujeres tras estar con Taylor Swift

Travis Kelce está acaparando los titulares desde el fin de semana, tras ser captado bailando en el club Lavo de Las Vegas rodeado de varias mujeres y con alcohol en mano.

A través de las redes sociales se han hecho virales unos videos donde aparece el jugador celebrando el triunfo de los Kansas City Chiefs en el Super Bowl LVIII y la despedida de soltero de un amigo.

Las imágenes muestran la fiesta en el club nocturno donde también acudieron sus compañeros de equipo y otras celebridades de la NFL. El novio de Taylor Swift aparece bailando rodeado de varias mujeres desconocidas, con botellas de champagne y copas en la mano.

GET IT TRAV!!! pic.twitter.com/VjNLOo1Nl5

Sin bien algunos fans creen que él está aprovechando la oportunidad para disfrutar su tiempo solo, mientras la cantante está de gira por Australia.

Algunos destacaron los videos en los que de la estrella de la NFL se ve sonriendo enamorado y alegre mientras le ponen un remix de Love Story de Taylor para bailar con sus amigos.

It’s the “NOT TODAY SATAN” from Travis Kelce for me 💀 pic.twitter.com/9GDsc84mlN

— Melissa 🌈🫶🏻 (@melissax1125) February 25, 2024