¡Un show de lujo! Usher arrasa en el medio tiempo del Super Bowl en Las vegas

El cantante de R&R Usher acomodó tres exitosas décadas de música en el espectáculo del medio tiempo del Super Bowl. El show tuvo lugar en el Allegiant Stadium, ubicado en Las Vegas, Nevada, en Estados Unidos.

En un total de 15 minutos, el intérprete conquistó a grandes y pequeños con un show lleno de sorpresas. Cabe destacar que, el artista aprovechó para incluir varios elementos que tuvo en su residencia en Las Vegas.

Uno de los puntos que más destaco del show de medio tiempo, fueron los invitados de Usher. Y es que, en esta ocasión, el artista invitó a famosos que han tenido la oportunidad de colaborar con él.

A lo largo de su show se pudieron escuchar temas como “DJ Got Us Fallin’ In Love”, “Love in This Club” y “Yeah!”. La miembro del salón de la fama y la música country, Reba McEntire fue la encargada de interpretar el himno nacional en el famoso evento deportivo.

Los grandes invitados de Usher…

Asimismo, el evento contó con la participación del rapero Post Malone, quien tuvo a bien interpretar “America The Beautiful”. Cabe destacar que, dicha canción fue interpretada antes del Himno Nacional de Estados Unidos.

No cabe duda que Usher marcó un hito en la historia de los medios tiempos del Super Bowl. “Que buen show”, “No esperaba menos de él”, “Nos ha dejado muy complacidos”, dicen algunos de los comentarios que se pueden leer en las redes sociales.

Dentro de los invitados que tuvo el artista en su presentación, destacaron la presentación de Lil Jon y Alicia Keys.

Y es que el joven acompañó a Usher para interpretar el tema “Somebody To Love”, que lanzaron en 2010 y se convirtió en todo un éxito.