Magistrada Palencia: “Nosotros íbamos a ser el trofeo”

La magistrada titular del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Irma Palencia, se refirió este martes 27 de febrero a su situación, tomando en cuenta que existe una orden de captura en su contra por señalamientos de parte del Ministerio Público (MP) por posibles irregularidades en el proceso de adquisición del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) que se utilizó en las Elecciones Generales 2023.

Desde el extranjero, donde se encuentra desde hace casi tres meses, la togada brindó una entrevista al programa A Primera Hora, de Emisoras Unidas, en la cual señaló que es una serie de hechos la que la llevó a permanecer fuera del país, pues son múltiples las irregularidades que marcaron el período después de conocerse la decisión de los guatemaltecos en la primera vuelta.

La magistrada resaltó que en realidad no hay acusaciones basadas en argumentos sólidos contra ella y sus tres compañeros. Según sus palabras, se trata de un caso fabricado y montado, pues se argumentan supuestas alteraciones de los resultados de las votaciones, a pesar de que estos fueron confirmados por distintas instancias nacionales e internacionales.

“Los resultados electorales no eran los que esperaban y piensan que tuvimos algo que ver o tomamos partido, pero de ninguna manera, eso lo decidieron los ciudadanos, a los que tenemos que apoyar y respaldar la decisión popular, porque eso hace un TSE”, expresó.

Agregó que fueron aproximadamente 125 mil ciudadanos los que custodiaron el voto en todo el país e incluso contaron las boletas frente a fiscales de partidos políticos. También indicó que se trató de las elecciones más observadas de la historia y que el trabajo de las distintas misiones corrobora los datos, ya que se hicieron conteos rápidos y otros procesos para el seguimiento respectivo.

Palencia aseguró que la postura que tomaron como órgano electoral fue la legal, la de garantizar la voluntad de los ciudadanos. “Si dicen que estamos de un lado, están equivocados”, enfatizó.

“Un trofeo”

La magistrada compartió que el tema de la salida de Guatemala se dio como algo ya planificado, pues se solicitó una licencia que coincidía también con el período de descanso normal del TSE. Esto sumado a que no habían gozado de períodos vacacionales por estar en la preparación del proceso electoral.

En ese sentido, compartió que tanto ella como los demás togados señalados, que hasta ahora también siguen fuera del país, tenían previsto regresar, pero al observar la coyuntura nacional decidieron esperar un poco más.

“Nosotros íbamos a ser el trofeo para decir: ‘están presos ellos, es porque hay fraude, los resultados son ilegítimos”, dijo.

“Íbamos para allá (a Guatemala), pero nos regresamos. Dijimos, que volveríamos después de la toma posesión, si con eso nosotros ayudamos a que no tengan ese trofeo que quieren exhibir para evitar que las autoridades electas tomen posesión”, añadió.

Agregó que no es solo su percepción personal de lo ocurrido, sino que en realidad es lo que habían planeado ciertos actores que, hasta la fecha, no aceptan la decisión del pueblo de Guatemala y no reconocen los resultados de los comicios.

Según la entrevistada, para el momento en que ya estaban en el extranjero, confirmaron que la causa penal ya se había abierto y, sabiendo eso, era inminente que existiera una orden de aprehensión, incluso los nets center ya lo aseguraban con certeza, aunque al consultar con los órganos de justicia eso, para ese momento, no se había dado.

Ante este escenario, los magistrados consideraron la importancia de preparar el camino para su retorno, por lo cual enviaron un memorial a los órganos de justicia para pedir que se les fije fecha y hora para una audiencia en la que puedan presentarse voluntaria y espontáneamente.

Palencia explicó que fue después de que mostraron interés de presentarse para dilucidar su situación que se emitieron las órdenes para detenerlos. Justamente al día siguiente, en la madrugada, un juzgado de turno se encargó de avalarlas.

En ese sentido, cuestionó que todo se hiciera con prisa, pues ni siquiera fue la jueza natural del caso el que conoció de esto. Incluso tuvo que pedirlo por escrito bajo apercibimiento de que se le informara porque ella tenía el expediente asignado.

Esta y otras acciones desde el desarrollo del proceso electoral, específicamente después de junio ante el sorpresivo paso del partido Movimiento Semilla al balotaje, conforman, en su opinión, un montón de irregularidades que han derivado en que no hayan podido volver.

Indicó que es ante ello que decidió emitir el pronunciamiento recientemente en su cuenta de X, antes Twitter, en el que hizo referencia a que donde hay poca justicia es un peligro tener la razón.

“No quieren que prevalezca la verdad ni la razón. No hay caso ni en este ni en otro”, manifestó la togada.

Durante la entrevista se abordó la posibilidad de que Palencia y los magistrados Gabriel Aguilera, Mynor Franco y Ranulfo Rojas regresen a Guatemala, específicamente tomando en cuenta las licencias vigentes y la respuesta que deberían dar ante la justicia. Y estas fueron las palabras de la togada:

“Tiene que haber condiciones, porque con una orden que está girada y tienen esa sed de exhibirnos y decir que su tesis se confirma con la aprehensión, hacer un show con nosotros, no estamos para hacer un circo, somos autoridades de alto rango. Nosotros sostuvimos la democracia del país, aunque muchos lo han olvidado”.

Agregó que, si bien las manifestaciones ciudadanas fueron históricas e importantes, también lo es el rol que jugaron como órgano electoral, a pesar de que ahora, en su opinión, están invisibilizados.

Detalló que lleva ya cerca de 90 días fuera y está desesperada, porque su intención no es estar lejos de Guatemala, sino que se les dé la oportunidad de presentarse y que se siga el procedimiento que corresponde en ley. También compartió que su licencia vigente finaliza en marzo, sin brindar una fecha específica.

“Seguimos teniendo investidura, tenemos las mismas inmunidades y prerrogativas que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, entonces, ¿por qué nos están tratando de esa manera?”, manifestó Palencia.

Finalmente, señaló que lo único que piden es contar con garantías de dignidad y de justicia, de libertad. Que buscan que se les permita rendir declaración o lo que se requiera para que se aclare su situación, pero en condiciones adecuadas.

