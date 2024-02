Lionel Messi y el Inter Miami conocen a su rival en ConcaChampions

El Inter Miami de Lionel Messi se enfrentará en los octavos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf, conocida como Concachampions, al Nashville, que este miércoles eliminó al Mocca de República Dominicana.

El equipo de la capital del country se clasificó por un abultado 7-0 agregado tras un 0-3 en la ida y un 4-0 este miércoles en la vuelta.

El Nashville le trae buenos recuerdos al Inter Miami puesto que el conjunto de rosa conquistó el año pasado el primer título de su historia venciendo a este equipo en los penaltis de la final de la Leagues Cup.

De hecho, fue su triunfo en la Leagues Cup lo que le dio el billete a esta competición internacional al conjunto en el que también juegan el uruguayo Luis Suárez y los españoles Sergio Busquets y Jordi Alba.

Full time! Nashville takes the win and a ticket to the Round of 16! 💪 pic.twitter.com/YDkjbamH2n

— Concacaf Champions Cup (@TheChampions) February 29, 2024