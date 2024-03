¡Polémica en Argentina! Venden reliquias de Exequiel Palacios

Un proceso de divorcio y una deuda por apartamento han llevado a Yesica Frías, aún esposa de futbolista argentino, Exequiel Palacios, a vender la camisola y una réplica de la medalla de campeón del mundo que ganó el centrocampista en Qatar durante la Copa del Mundo de la FIFA que se celebró en el 2022.

El jugador del Bayer 04 Leverkusen y su expareja están en trámites para divorciarse, una situación muy delicada para ambos. Recientemente, Yesica Frías reveló que el futbolista no quería terminar de pagar el departamento donde vivían porque “no sabía si le iba a quedar a él o no”.

Asimismo, la mujer acusó a Palacios de no dar dinero para cuidar sus gastos y mantener el hogar. Yo solo le estoy pidiendo lo que me corresponde que hicimos juntos, y que me firme el divorcio, explicó en el programa Socios del Espectáculo de El Trece.

NOTA: Presidente Bernardo Arévalo revela acuerdo que logró con el COI

Exequiel Palacios se está divorciando de Yesica Frías y ella decidió vender la medalla que consiguió cuando fue campeón del mundo en Qatar con la Selección de Argentina y la camiseta que utilizó en la final. pic.twitter.com/AI3x1WNgev — Andre Marín (@andremarinpuig) March 1, 2024

Niega venta de medalla

En dicha entrevista, Yesica Frías aseguró que si era necesario vender los vienes más apreciados del futbolista lo haría. Situación que horas más tarde lo llevó a una realidad, la cual resultó difícil para el seleccionador.

De acuerdo a las publicaciones de Instagram, Frías vendió la remera titular de la selección argentina y la medalla del campeón del mundo. “El comprador de la primera camiseta. Una cuota menos”, indicó la aún esposa de Exequiel Palacios. La imagen mostró a uno de los compradores con la camisola número 14.

Pero más adelante, ante la sensación que causó su acción y la polémica que se armó en redes sociales, donde fue señalada de vender algo que a ella no le había costado, la misma Yesica Fría aclaró la situación.

“Yo no iba a subastar las cosas de él, porque sus cosas las tiene él. Yo tengo cosas que él me regaló”, dijo en TN.

Añadió: “¿Cómo yo voy a vender una medalla? Primero que es una medalla que le corresponde a él porque la ganó él. En ningún momento dije que iba a vender la medalla”, confesó, pero sí reconoció que la que remató fue una réplica que el propio futbolista le había regalado.

TikTok