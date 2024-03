Andrés Iniesta celebra llegar a mil partidos como futbolista profesional

El legendario futbolista español Andrés Iniesta, nacido en Fuentealbilla en 1984, ha alcanzado un hito histórico en su carrera al disputar su partido número mil como jugador profesional. Este acontecimiento ocurrió el pasado sábado durante el enfrentamiento entre su equipo, el Emirates FC, y el Ajman, en la UAE Proleague.

Iniesta, reconocido mundialmente por su elegancia en el campo y su habilidad excepcional con el balón, sumó este último partido a una trayectoria que lo ha llevado a lo más alto del fútbol mundial. Llegó al Emirates FC procedente del Vissel Kobe japonés, siendo este su duodécimo partido con el equipo de Emiratos Árabes Unidos. Es importante destacar que a lo largo de su carrera profesional, Iniesta ha tenido solo tres paradas, lo que subraya su compromiso y dedicación al deporte.

1000 partidos… Cuando jugaba en Fuentealbilla o Albacete nunca imaginé que tendría una carrera como futbolista profesional tan larga y tan bonita. Gracias por tanto cariño. Viva el fútbol!! ⚽❤ 1000 matches… When I played in Fuentealbilla or Albacete I never imagined that I… pic.twitter.com/PMkIqcDGad — Andrés Iniesta (@andresiniesta8) March 2, 2024

Andrés Iniesta, leyenda viva del deporte

A punto de cumplir los 40 años el próximo 11 de mayo, Iniesta ha dejado una huella imborrable en el fútbol mundial. Sus mil partidos como profesional incluyen 723 encuentros disputados con el FC Barcelona, donde cosechó una impresionante cantidad de títulos, entre ellos, 4 Champions League y 10 Ligas, así como 131 internacionalidades con la Selección Española absoluta, con la que logró el título de la Copa del Mundo en 2010 y dos Eurocopas. Además, suma 134 partidos con el Vissel Kobe, club al que llegó después de su exitoso paso por el Barcelona.

Los números de Iniesta hablan por sí mismos: 104 goles marcados, 192 asistencias repartidas y un total de 38 títulos en su haber. Sin embargo, más allá de las estadísticas, lo que distingue a Iniesta es su elegancia en el campo, su visión de juego y su capacidad para marcar la diferencia en los momentos más cruciales.

En una carrera tan extensa y exitosa, es notable que Iniesta nunca haya visto una tarjeta roja, lo que demuestra su compromiso con el juego limpio y su respeto por sus compañeros y adversarios.

Al respecto de este hito, Iniesta compartió sus sentimientos: “Alcanzar esta cifra supone algo muy especial para mí. Cuando jugaba en la pista de Fuentealbilla o en el Albacete, mi sueño era ser futbolista, pero nunca pude imaginar que podría disfrutar de una carrera tan larga y tan bonita. Me siento un privilegiado por todo lo que he podido vivir y por todo el cariño recibido durante estos años. Mil gracias a todos los que me han apoyado, especialmente a mis padres y a mi familia, por su apoyo incondicional”.

