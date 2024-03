Aaron Herrera vuelve a ser clave en el empate entre DC United y Portland Timbers

El lateral derecho guatemalteco Aaron Herrera ha dejado una impresión imborrable en las dos primeras jornadas de la Major League Soccer con su brillante desempeño en el DC United. Tras haber contribuido con una asistencia en la victoria ante el New England Revolution en la jornada inaugural, Herrera volvió a brillar en el empate (2-2) frente al Portland Timbers este sábado.

El partido no empezó de la mejor manera para el DC United, que se encontraba en desventaja por dos goles en el marcador. Sin embargo, mostrando su resiliencia y determinación, el equipo logró reaccionar en los minutos finales del encuentro, con Herrera desempeñando un papel clave en el resultado final.

D.C. ties it up in Portland❗ pic.twitter.com/IlfuRXXhGY

— Major League Soccer (@MLS) March 3, 2024