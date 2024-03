Aaron Herrera incluido en el ‘Equipo de la Semana’ de la MLS

El talento del defensor guatemalteco Aaron Herrera ha sido reconocido en la última edición del equipo de la semana de la Major League Soccer (MLS), luego de su destacada participación en el enfrentamiento del pasado fin de semana entre el Portland Timbers y su club, el DC United, que concluyó con un empate 2-2.

Herrera desempeñó un papel crucial en este partido al contribuir con una asistencia determinante, que permitió a su equipo rescatar un punto en condición de visitante. Esta asistencia representó su segunda contribución en pases de gol en lo que va de la temporada, lo que demuestra su capacidad para generar oportunidades de gol desde la retaguardia.

