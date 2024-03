Billboard premia a Karol G como la Mujer del Año 2024

Karol G ha hecho historia al convertirse en la primera mujer latina en ganar el premio de Billboard, Women of the year 2024, un galardón que han recibido artistas como Taylor Swift, Cardi B, Olivia Rodrigo, Billie Eilish o Selena Gomez.

La cantante colombiana ha recibido este premio por su trayectoria y aportaciones a la industria musical.

La estrella, que hace unos días se presentó en Guatemala, asistió a la gala con un espectacular vestido ceñido a su figura, brillante, escote profundo y detalles brillantes.

“Estoy muy emocionada. Desde el día en que me dieron la noticia de que iba a ser la Mujer del Año he estado soñando con esta noche todos los días. Esto es muy significativo, es un honor, es muy especial hacer parte del trabajo de tantas mujeres”, expresó momentos antes de recibir el premio.

El discurso de Karol G ha venido al dedo como antesala del Día Internacional de la Mujer; y ha estado marcado por la lucha que hacen las mujeres día a día para abrirse un hueco en una industria donde los hombres van primero.

“Durante muchos años, me vi decepcionada del hecho de ser una mujer, me encontré en el camino con tanto rechazo y tantas oportunidades perdidas por esa causa que me preguntaba por qué no había nacido siendo hombre para explotar todo este amor, estas ganas y la pasión que sentía por la música”, expresó al recibir el premio de manos de su connacional Sofía Vergara.