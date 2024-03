¡Estados Unidos campeón de la Copa Oro W Concacaf 2024!

Con un gol de cabeza de Lindsey Horan, la selección de Estados Unidos derrotó este domingo por 1-0 a la de Brasil y se consagró campeona de la primera edición de la Copa Oro femenina de futbol.

Horan abrió el marcador a los 45 minutos en el partido disputado en el Snapdragon Stadium de San Diego, California (Estados Unidos), con un potente cabezazo que venció a la guardameta brasileña Luciana, luego de aprovechar una asistencia de tiro libre de Emily Fox.

En un partido parejo, las estadounidenses y las brasileñas lucharon para conseguir el primer título de la Copa Oro Femenina que se quedó en las manos de las locales gracias al tanto de Horan.

Brasil intentó sorprender a las estadounidenses, pero falló en la puntería y aunque la Canarinha defendió bien y cerró espacios, no pudo abrir el marcador y eso lo supo aprovechar el equipo de las Barras y las Estrellas.

Captain Horan puts the US in the lead 🤩 pic.twitter.com/pltXjdilqc

— W Gold Cup (@GoldCup) March 11, 2024