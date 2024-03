VIDEO. Técnico agrede a un jugador rival y es despedido con efecto inmediato

El Club Lecce de Italia ha tomado la decisión de destituir a su técnico, Roberto D’Aversa, tras un incidente ocurrido durante el partido contra el Hellas Verona. Este lunes, el club anunció oficialmente la salida de D’Aversa de su cargo de primer entrenador luego de que este agrediera al jugador francés Thomas Henry al término del encuentro.

La situación se desencadenó al finalizar el partido entre Lecce y Verona, que culminó con una derrota para los locales por 0-1. En un momento de intensidad y tensión, D’Aversa se dirigió hacia Henry y le propinó un cabezazo, lo que resultó en su expulsión directa del encuentro. Posteriormente, el jugador también fue expulsado debido a la trifulca que se generó como consecuencia de la agresión.

