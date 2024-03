Brasil con tres bajas para amistosos ante Inglaterra y España

El seleccionador brasileño, Dorival Júnior, desconvocó este lunes por lesión al portero Ederson (Manchester City), al central Marquinhos (PSG) y al extremo Gabriel Martinelli (Arsenal) de cara a los amistosos con Inglaterra y España.

Para ocupar sus lugares, el técnico de la Brasil llamó al portero Léo Jardim (Vasco da Gama), al zaguero Fabrício Bruno (Flamengo) y al atacante Galeno (Oporto), según informó la Confederación Brasileña de Futbol en una nota.

NOTA: ¡Zlatan Ibrahimović es el presidente de la Kings World Cup 2024!

Novos convocados para a Seleção Brasileira! 🇧🇷

O treinador da Seleção Brasileira, Dorival Júnior, anunciou a convocação do goleiro Léo Jardim, do Vasco, do zagueiro Fabrício Bruno, do Flamengo, e do atacante Galeno, do Porto (POR).

O trio foi chamado para os lugares de três… pic.twitter.com/Uymu1Ml8DX

— CBF Futebol (@CBF_Futebol) March 11, 2024