Un robot de Arabia Saudí creado por AI toca indebidamente a una periodista

El desarrollo de la inteligencia artificial y la robótica está en pleno auge, y ya son muchos los países que están desarrollando nuevos prototipos. Cabe destacar que, Arabia Saudí, ha presentado avances en la Feria DeepFest, un evento anunciado como el “principal lugar de reunión para el ecosistema global de inteligencia artificial”, dentro de los que destacó Android Muhammad.

Dicho país presentó Android Muhammad, y es el primer robot humanoide en el mencionado país. Su presentación estuvo rodeada de polémica, y es que el robot movió una de sus manos y fue interpretado como “acoso” por algunos internautas.

Saudi Arabia unveils its man shaped AI robot Mohammad, reacts to reporter in its first appearance pic.twitter.com/1ktlUlGBs1

— Megh Updates 🚨™ (@MeghUpdates) March 6, 2024