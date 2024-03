VIDEO. Diputado que sufrió fuerte accidente causa polémica por su arma

El diputado de la bancada Victoria, Randy Coc Figueroa, se vio involucrado en un fuerte accidente de tránsito la noche del 11 de marzo, en el que su camioneta quedó volcada en plena carretera, según muestran videos que circulan en las redes sociales. El incidente ocurrió mientras el parlamentario se dirigía desde Cobán, Alta Verapaz, hacia la ciudad de Guatemala.

De acuerdo con declaraciones del propio diputado, el accidente fue provocado por un conductor en aparente estado de ebriedad que colisionó con su vehículo. A pesar de la violencia del impacto, tanto Coc Figueroa como el otro conductor resultaron ilesos. Sin embargo, ambos vehículos sufrieron serios daños.

En una transmisión en vivo realizada poco después del accidente, el congresista explicó que la ventaja de su vehículo, el cual está blindado, contribuyó a que él saliera ileso del percance. “La ventaja es que mi vehículo es blindado y eso me ayudó a que, a la hora de derrapar, con la parte de arriba del vehículo no me haya pasado nada”, afirmó el diputado.

Diputado porta arma de grueso calibre

Sin embargo, otro detalle llamó la atención durante la transmisión en vivo: mientras Coc relataba lo ocurrido, se podía ver un arma de grueso calibre colgando de su cuello y sostenida en sus manos. Se trata de una carabina .223, una arma deportiva o de uso civil, siempre y cuando se cuente con la respectiva documentación.

El video que muestra al diputado con el arma causó polémica entre los usuarios de las redes sociales, quienes cuestionaron la presencia de un arma de fuego en un incidente de tránsito. A pesar de las críticas, Randy Coc Figueroa no ha emitido comentarios adicionales sobre el incidente ni sobre la presencia del arma en el lugar.

“¿Y quién es este personaje? ¿Se olvidó de que estaría en las redes sociales mientras portaba su arma como si estuviera en su propia parcela, quién sabe dónde?”; “Los dignatarios armados como criminales en el congreso, lo último que les preocupa es legislar por el pueblo”; “¿Qué podemos esperar de este parlamentario con semejante arma intimidatoria? ¿O será que además de dipukako es un narcotraficante?”, son algunos de los comentarios en redes sociales.

La carabina colgando en su cuello que “presumió” el diputado Randy Coc pic.twitter.com/38VsrGPq5v — InfoGT_Noticias (@infogt_noticias) March 12, 2024

Horas después del accidente de tránsito, el diputado se pronunció acerca de lo ocurrido y pese a que usuarios lo cuestionaban acerca del uso del arma de grueso calibre, no emitió ninguna declaración al respecto. Solo se limitó a decir que dos personas más lo acompañaban.

Las autoridades correspondientes no han realizado declaraciones sobre el accidente ni sobre el uso del arma por parte del diputado.