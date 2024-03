Guatemala no tendrá representante en la primera Concachampions Femenina

La primera edición de la Copa de Campeones Concacaf W está próxima a iniciar, marcando un hito crucial en el desarrollo del fútbol femenino en la región. Tras el éxito de la Copa Oro Concacaf W, donde el equipo de Estados Unidos se alzó con la victoria en una emocionante final el pasado 10 de marzo en el Snapdragon Stadium de San Diego, Concacaf ha dado un paso adelante con la creación de este nuevo torneo, el cual busca elevar el nivel competitivo y brindar oportunidades para el crecimiento del fútbol femenino en Norteamérica, Centroamérica y el Caribe.

La Copa de Campeones Concacaf W será una competencia anual que reunirá a los mejores clubes femeninos de la región, con el objetivo de coronar al club campeón regional y servir como vía de clasificación para la Copa Mundial de Clubes Femenina de la FIFA. Este torneo representa una oportunidad sin precedentes para que los clubes femeninos demuestren su talento y compitan en un escenario continental.

