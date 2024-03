Los ocho clubes clasificados a cuartos de final de la Champions League

Con la emoción aún palpable tras la conclusión de los octavos de final, la UEFA Champions League está lista para el sorteo que definirá los emparejamientos de los cuartos de final. Los aficionados al fútbol de todo el mundo aguardan con ansias este evento que marcará el camino hacia la gloria europea.

El sorteo está programado para llevarse a cabo el próximo viernes 15 de marzo a las 5 de la mañana, hora de Guatemala. La sede será la Casa del Fútbol Europeo en Nyon, Suiza. Este sorteo contará con ciertas peculiaridades que añadirán aún más emoción a la jornada. Cabe resaltar que a partir de esta ronda cualquier equipo puede enfrentarse a cualquiera de los siete restantes, lo que significa que se podrían ver choques entre equipos del mismo país o incluso entre aquellos que se hayan enfrentado en la fase de grupos.

