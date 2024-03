Harry Kane enciende las alarmas en el Bayern Múnich por una lesión de tobillo

La reciente victoria del Bayern Munich por 5-2 sobre Darmstadt, en el marco de la fecha 26 de la Bundesliga, no solo fue motivo de celebración para los bávaros, sino también de preocupación debido a la lesión sufrida por Harry Kane. El delantero inglés, quien había marcado uno de los goles del encuentro, se vio obligado a abandonar el campo de juego tras un impacto contra el poste izquierdo en un intento por desviar un rebote.

El incidente ocurrió cerca del minuto 35 del segundo tiempo, cuando Jamal Musiala intentaba centrar el balón pero este acabó impactando en el travesaño y quedando en juego. En su afán por intervenir, Kane chocó con el poste, generando que el árbitro Tobias Reichel permitiera la entrada de los médicos debido a las evidentes señales de dolor por parte del jugador.

Posteriormente, el Bayern Munich emitió un parte médico a través de sus plataformas digitales, informando que Harry Kane había sufrido una lesión en el tobillo izquierdo durante el mencionado encuentro. A pesar de ello, el delantero viajó con la selección nacional inglesa, donde será atendido por los médicos del equipo, en colaboración con el departamento médico del Bayern Munich.

Es importante destacar que, debido a esta lesión, Kane se perderá los próximos partidos programados con la selección inglesa. Sin embargo, aún no se ha determinado su disponibilidad para los trascendentales encuentros de cuartos de final de la UEFA Champions League ante el Arsenal. Esto representa una preocupación para el Bayern Munich, dado que Kane ha sido el máximo goleador del equipo en la presente temporada, evidenciando su importancia en el esquema de juego del conjunto bávaro.

Proud to break a Bundesliga record but more importantly another good win. 🙌 pic.twitter.com/Nlr1lPL870

— Harry Kane (@HKane) March 16, 2024