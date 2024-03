Brasil también pierde a Casemiro para sus próximos amistosos

Brasil enfrenta un nuevo obstáculo de cara a sus próximos encuentros amistosos, ya que ha anunciado la baja del centrocampista Casemiro, jugador del Manchester United, para los duelos contra Inglaterra y España, programados para el 23 y 26 de marzo, respectivamente. En su lugar, el seleccionador Dorival Júnior ha convocado a Pepê, delantero del Oporto.

La ausencia de Casemiro representa una pérdida significativa para la Canarinha, ya que el jugador del Manchester United es reconocido por su jerarquía y liderazgo en el centro del campo. Ante esta situación, el entrenador brasileño deberá recomponer la medular del equipo entre una serie de opciones que incluyen a André, Andreas Pereira, João Gomes, Bruno Guimarães, Douglas Luiz, Lucas Paquetá y Pablo Maia.

Podría interesarte ➡️ Lesión de Harry Kane enciende las alarmas en el Bayern Munich

O treinador da Seleção Brasileira, Dorival Júnior, anunciou, neste sábado (16), a convocação do atacante Pepê, do Porto (POR).

Esta baja se suma a otras tres sufridas por Brasil en la previa de los mencionados amistosos. Ederson, portero del Manchester City, Marquinhos, defensa del París Saint-Germain, y Gabriel Martinelli, extremo del Arsenal, también se perderán los encuentros debido a lesiones.

Para suplir estas ausencias, Dorival ha incluido en su convocatoria a Léo Jardim, portero del Vasco da Gama, Fabrício Bruno, defensa del Flamengo, y Galeno, atacante del Oporto.

Estos amistosos representan los primeros compromisos de 2024 para la selección brasileña, que busca dejar atrás un año complicado en su historia futbolística.

El debut de Dorival al mando de la Canarinha será el 23 de marzo ante Inglaterra, en el estadio de Wembley. Tres días después, el equipo brasileño se enfrentará a España en el Santiago Bernabéu, en Madrid.

La lista de convocados originalmente anunciada por Dorival el 1 de marzo incluía a Marquinhos, quien se esperaba que se recuperara a tiempo de su lesión. Sin embargo, las molestias físicas persistentes obligaron al entrenador a descartarlo finalmente.

Además de las bajas por lesión, Brasil tampoco contará con Alisson Becker, portero del Liverpool, quien se encuentra fuera de las canchas desde hace varias semanas. Se espera que su regreso se produzca después del parón de selecciones.

Novos convocados para a Seleção Brasileira! 🇧🇷

O treinador da Seleção Brasileira, Dorival Júnior, anunciou a convocação do goleiro Léo Jardim, do Vasco, do zagueiro Fabrício Bruno, do Flamengo, e do atacante Galeno, do Porto (POR).

O trio foi chamado para os lugares de três… pic.twitter.com/Uymu1Ml8DX

— CBF Futebol (@CBF_Futebol) March 11, 2024