Amarini Villatoro: “Es muy duro jugar a casi 37 grados”

Xelajú M. C. sumó un punto el domingo ante Deportivo Guastatoya en un duelo jugado a las 11:00 horas en el estadio David Cordón Hichos. Y fue justamente ese tema, el horario, el cual criticó el técnico de los quetzaltecos, el nacional Amarini Villatoro, y el portero internacional, el panameño José Calderón.

“Es muy duro jugar a casi 37 o 38 grados centígrados”, exclamó el técnico Villatoro. Por su parte, Calderón dijo: “Pensé que la Liga había quedado en que no se podía jugar a esta hora, pero veo que al final los horarios están iguales”.

Finalizado el partido entre el “Pecho Amarillo” y el “Súper Chivo”, Amarini Villatoro conversó con los medios de comunicación que le dieron cobertura a dicho compromiso y analizó el empate conseguido (1-1).

“A mi no me gustaba jugar a esta hora en Guastatoya, y la gente es testiga, los horarios que yo ponía eran 3 o 4 de la tarde. No se podía jugar más tarde porque no había alumbrado eléctrico, pero lo hacía por el tema de la afición, la gente en Guasta viene por lo regular más tarde cuando ya está más freso”, reflexionó Amarini Villatoro sobre el tema climático.

Añadió: “Creo que junta directiva, que acaba de tomar el equipo, va a corregir y se dará cuenta que se debe dar una mejor calidad de espectáculo”.

Siempre por el tema del horario y clima, Amarini Villatoro, aseveró: “Es muy duro jugar a casi 37 grados, pero fue más duro para nosotros jugar media hora con un jugador menos, eso fue más duro. Eso es lo rescatable del grupo, que lo hizo bien con un jugador menos y con esa temperatura, creo que debo reconocer el esfuerzo del grupo.

Por su parte, José Calderón, portero de Xelajú, explicó: “Yo pensé que la Liga había quedado en que no se podía jugar a esta hora, pero veo que al final los horarios están iguales. No son excusas y cada equipo busca las ventajas que quiera sacar, pero al final, nosotros debemos prepararnos física y mentalmente para afrontar estos retos”.

Tema del descenso

Actualmente, Xelajú, con 32 puntos en la tabla acumulada de la temporada, está a cinco puntos de la zona del descenso, pero con el panorama que Deportivo Zacapa, penúltimo con 27 puntos, tiene un partido menos y deberá enfrentarse a Xelajú a finales de este mes.

Respecto a esa situación del descenso, Amarini Villatoro fue directo y contundente con los periodistas: “Somos muy dramáticos y extremistas. En esto del descenso, no quiere decir que estamos salvados y que no nos debemos de preocupar, claro que debemos tener una preocupación, pero no ahogarnos en un vaso de agua. Esto es partido a partido”.

Continúa con este tema: “Es una tarea que se complica porque los rivales también pelean por algo, también quieren clasificar. A los rivales también los respetamos, y eso es algo que me molesta, que en mi entorno no se respeta a los rivales. En la cancha puede ocurrir cualquier cosa y no estoy de acuerdo que se menosprecie a un rival”.

