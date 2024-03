Famosos reaccionan a muerte de Nicandro Diaz, productor de telenovelas

Marjorie de Sousa, Eduardo Yáñez, Lucía Méndez, David Zepeda y otros famosos expresaron su pesar por la muerte de Nicandro Díaz.

La muerte del productor ha causado conmoción en los países latinos. El mundo de las telenovelas está de luto tras la partida del productor de Amores verdaderos, Alma rebelde, Carita de ángel, Gotita de amor, Destilando amor y Hasta el fin del mundo, entre otras.

“Envío mis más sinceras condolencias y afecto a la familia de Nicandro Díaz y a todos los que lo rodeaban. Que encuentren consuelo en este momento difícil”, comentó Lucía Méndez en Instagram.

Marjorie De Sousa, quien protagonizó su telenovela Hasta el fin del mundo junto a David Zepeda, compartió fotos junto al productor mexicano. “Tú no. Mi Nic te acabo de ver, teníamos planes, siempre estabas ahí y siempre me impulsabas. Tú creíste en mi cuando nadie, me trajiste de vuelta a este hermoso país y me regalaste grandes personajes, también tu amistad. Vivimos tantos momentos bonitos y otros no tanto, pero siempre estábamos ahí, eras un gran amigo y protector”, comentó.

Eduardo Yañez compartió un video riendo y celebrando con el productor hace unos meses.”Mi más reciente cumpleaños con Nicandro. Nos vemos pronto hermano”, escribió.

¿Cómo murió Nicandro Díaz?

La madrugada de este 18 de marzo, las redes sociales del productor dieron a conocer que Díaz requería de donaciones de sangre de manera urgente pues había sufrido un accidente en una moto acuática. Horas después anunció su muerte.

La muerte del productor tomó por sorpresa a todos los integrantes del medio artístico pues se sabía que el estado de salud de Nicandro Díaz era estable.

