Champions League: Estos son los partidos declarados de alto riesgo

La Comisión Antiviolencia declaró este martes partidos de alto riesgo los encuentros de cuartos de final de la Champions League Real Madrid-Manchester City, Atlético de Madrid-Borussia Dortmund y Barcelona-PSG, así como el Sporting de Gijón-Racing de Santander, de La Liga Hypermotion.

El Real Madrid-Manchester City se jugará el martes 9 de abril y el Atlético de Madrid-Borussia Dortmund el miércoles día 10, ambos partidos de ida de la eliminatoria de cuartos de la “Champions”, y el Barcelona-PSG se disputará el martes 16 de abril, correspondiente a la vuelta de la misma.

El Sporting de Gijón-Racing de Santander está previsto para el sábado 30 de marzo, dentro de la jornada 33 de Liga.

