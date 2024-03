Piqué no descarta ser presidente del Barcelona en un futuro

Gerard Piqué, reconocido exjugador del FC Barcelona, ha dejado entrever la posibilidad de postularse como presidente del club en el futuro, afirmando que podría tener un gran impacto en la institución. Sin embargo, ha señalado que actualmente no es el momento adecuado para emprender este desafío.

En una entrevista concedida a la cadena británica Sky Sports, Piqué expresó su profundo vínculo con el Barcelona y su deseo de contribuir a su desarrollo. Remarcó su conexión emocional con el equipo desde su infancia, asistiendo regularmente al estadio Camp Nou. En sus palabras, “Si puedo ayudar a mi club… He sido del Barcelona desde pequeño, yendo al Camp Nou cada domingo. Si puedo ayudar de cualquier modo, quiero hacerlo. Es algo que siento dentro de mí”.

