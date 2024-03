VIDEO. Ciclistas impactados al toparse con figura espectral en su camino

En X, antes de Twitter, un video se hizo viral, mostrando un aterrador encuentro que dejó a dos ciclistas muertos de miedo y sumamente preocupados. Mientras un par de deportistas recorrían el lugar en medio de la noche, fueron sorprendidos por la aparición de un supuesto fantasma. Este evento ha dividido opiniones entre los internautas: algunos afirman que algo fuera de lo común ocurrió, mientras que otros intentan encontrar una explicación lógica al fenómeno paranormal capturado en la grabación.

En las imágenes se observa lo que a simple vista parece un bosque, ya que la oscuridad de la noche y la tenue iluminación de la linterna del ciclista que graba no permiten una visión clara.

A pesar de las condiciones, se distingue un sendero de tierra por el cual sigue su compañero. Repentinamente, la luz de la linterna ilumina el cuerpo del supuesto fantasma, una figura que parece ser una mujer vestida de blanco con el cabello cubriéndole el rostro. En ese momento, el hombre que grabó el video saluda a esta misteriosa figura, quien permanece en total silencio.

Cabe destacar que los dos hombres aparentan no haber prestado atención a lo que acaba de ocurrir y continúan su camino. Sin embargo, es hasta que el hombre que saludó y va grabando rompe el silencio con su compañero para hablar sobre el supuesto fantasma. “Ya nos asustaron. No te asustes”, se le escucha decir, sin que ninguno de los dos deje de pedalear.

Tras viralizarse el video, las reacciones de usuarios no se hicieron esperar:

“Si eso es un fantasma, entonces yo soy Leo Messi”; “Científicamente es imposible que un fantasma exista”; “Bien, dado que los he visto en varias ocasiones y muy claramente, incluso he observado cómo los perros huyen de ellos, puedo decirte que sí existen. Además, la ciencia rara vez calificaría algo como “imposible”, y no creo que los fantasmas sean una excepción’, son algunos de los comentarios en redes sociales.