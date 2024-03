Toni Kroos renovará contrato con el Real Madrid

El mediocampista alemán Toni Kroos está a punto de firmar la renovación de su contrato con el Real Madrid, según informaciones provenientes de destacados periodistas especializados en el mercado de fichajes, entre ellos el reconocido Fabrizio Romano. Se espera que este acuerdo prolongue su vínculo con el club blanco por una temporada más, extendiendo así su contrato hasta junio de 2025, dado que su actual contrato vence a mediados de este año.

Aunque aún no se ha anunciado oficialmente la fecha en que se llevará a cabo la firma del contrato, se prevé que esto suceda antes del inicio de la Eurocopa 2024, la cual tendrá lugar en Alemania. Este timing resulta significativo ya que coincide con el regreso de Kroos a la Selección Alemana, donde ha dejado en claro su alto nivel de juego.

