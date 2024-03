Viralizan a Jennifer López escupiendo chicle en la mano de su asistente

Jennifer López está envuelta en una nueva polémica que le ha valido decenas de críticas al ser captada escupiendo un chicle en la mano de su asistente.

Las imágenes muestran cómo la cantante se deshacía de la goma de mascar, en un video que se ha vuelto viral y ha generado indignación entre los usuarios.

En el clip, que es de 2017, se aprecia el momento en el JLo se encuentra en las concurridas calles de la ciudad de Nueva York teniendo una conversación del actor y productor estadounidense Alan Aisenberg.

Todo toma un giro inesperado cuando se le acerca una mujer, supuestamente su asistente en ese momento, para que ella escupa la goma de mascar mientras estaban en medio de las grabaciones de la película Second Act.

Las reacciones no se hicieron esperar, los usuarios de inmediato criticaron el comportamiento de la artista

Ante el revuelo formado, una joven bajo el usuario tnassiri se identificó como la asistente en el video y dio su versión de los hechos.

Ella dijo que el mismo clip sale a luz cada cierto tiempo y confirmó que sí fue contratada para ser su ayudante. Contó que estaba muy frío ese día y trataban de filmar la escena lo más pronto posible.

“Jen suele masticar chicle antes de las escenas por respeto a sus compañeros de trabajo. Así que siempre tenía servilletas y pañuelos a mano para ayudarla a desecharlos fácilmente”, señaló.

Alright, let's set the record straight on this because I'm the assistant in this and this comes back every few years. First off, yes there is a tissue in my hand. I worked with Jen over several years as her set assistant. I was specifically hired to oversee her camp and — https://t.co/dJofoAyooI

— tnassiri (@tnassiri) March 25, 2024