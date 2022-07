Rosalía provoca ola de memes por su manera de “mascar chicle”

Rosalia Vila Tobella, conocida simplemente como Rosalía es una cantante, compositora, productora y actriz española. La famosa ha iniciado con su Motomami World Tour y sus primeros conciertos ya han dado de qué hablar.

El 9 de julio, la española se presentó en el Estadio de la Cartuja ubicado en Sevilla, el cual tuvo un sold out.

Durante la actuación, Rosalía se hizo un meme a sí misma sin darse cuenta. Inmediatamente, un seguidor subió el video a Twitter, donde se puede ver a la cantante posar ante su público con una mano apoyada en la cintura mientras masca chicle y hace un gesto de chulería.

“Si España quiere, esto se convierte en el vídeo más visto de todo Twitter”, escribe Joan. En menos de un día, el video se hizo viral y diferentes usuarios han creado una diversidad de memes al respecto.

“La de secretaría cuando te falta un papel de los 367 que tienes que entregar”, “La auxiliar de 60 años del centro de salud cuando le dices que necesitas una cita para mañana”, “Cuando aparece la que me cae mal por la puerta”, “Cuando mi mamá me regaña”, “Si me mira el chico que no me gusta”, “Cuando sirven esa comida que no te gusta”, fueron algunas reacciones de los cibernautas.

-->

La auxiliar de 60 años del centro de salud cuando le dices que necesitas una cita para mañana. pic.twitter.com/MqzQPX8IK3 — MIRtificado ☠️ (@Mir23P) July 12, 2022

Mi amigx: “viene el que te cae mal no seas borde” // Yo: pic.twitter.com/TixHDDqtZm — Delacruz (@delacruzphto) July 11, 2022

si españa quiere esto se convierte en el vídeo más visto de todo twitter

pic.twitter.com/KI7SmeqnXC — Joan 🦋 (@jeanaalto) July 12, 2022

Rosalia como siga cortándose las trenzas en el motomami tour: pic.twitter.com/NIiiT8TgMB — Teresa Toros (@teresa_toros) July 14, 2022

Desde #ese video de Rosalía, ahora no puedo cantar Bizcochito sin antes masticar mi chicle imaginario y hacer esta cara durante toda la canción pic.twitter.com/twJtkcwdyD — Isaac (@IsaacCon2a) July 13, 2022

Estrena tres canciones

Con Motomami World Tour, Rosalía visitará 46 países y dos continentes, Europa y América, para presentar su más reciente y también polémica placa discográfica Motomami (2022). La primera presentación tuvo lugar en Almería y entre las sorpresas de la noche estuvo el estreno de tres canciones.

“Además de cortarse las puntas de las trenzas, hacer un zapateado y hasta patinar encima del escenario, nos regaló tres temas inéditos: Aislamiento, Lao a lao y Dinero y libertad”, comentaron los medios internacionales.

Lee también: ►Manuel Medrano confirma concierto en Guatemala