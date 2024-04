Karim Benzema habla sobre su bajo nivel en la liga de Arabia Saudita

El delantero francés Karim Benzema ha expresado su preocupación por su bajo rendimiento en su actual club, Al-Ittihad, en una reciente entrevista concedida a Asharq Al-Awsat. Benzema, quien anteriormente brilló en el Real Madrid, ha pasado por un período de sequía goleadora de cuatro meses, lo que ha generado cierta inquietud entre los aficionados y el cuerpo técnico del equipo saudí.

Benzema atribuye su disminución de rendimiento a las diferencias entre el fútbol saudí y el español, así como a la calidad de los jugadores y la estructura de su actual equipo. En sus propias palabras, “No soy el mismo Benzema del Real Madrid porque no es el mismo partido, los mismos jugadores… Necesito ayuda en el campo, necesito muchas cosas. No puedo ganar partidos solo”.

Actualmente, Al-Ittihad se encuentra en la cuarta posición de la Saudí Pro League, a una distancia considerable del líder indiscutible, Al-Hilal. Sin embargo, aún conserva esperanzas de clasificarse para la próxima edición de la Champions Asiática, estando a solo cinco puntos del tercer clasificado, Al-Ahli.

En cuanto al desempeño individual de Benzema, ha participado en 19 partidos de la Saudí Pro League, perdiéndose siete encuentros. Además, ha contribuido en la Champions Asiática disputando tres de los diez partidos de su equipo, así como en los encuentros de Copa y Mundial de Clubes. En total, ha marcado 12 goles y proporcionado ocho asistencias, cifras que, si bien no son despreciables, quedan por debajo de las expectativas para un jugador de su calibre.

Respecto a su futuro en Arabia Saudí, Benzema se muestra cauteloso al afirmar: “Ya veremos. Para mí, lo más importante está aquí de momento… veremos qué pasa en el futuro”. Esta declaración sugiere que el delantero aún no ha tomado una decisión definitiva sobre su permanencia en Al-Ittihad y deja abierta la posibilidad de que su situación pueda cambiar en los próximos meses.

