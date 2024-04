Presidente Joe Biden confirma que EE.UU. defendió a Israel

El presidente de EE.UU. Joe Biden confirmó por medio de un comunicado que las fuerzas aéreas de su país colaboraron con el derribo de drones y misiles que fueron lanzados por Irán en contra de Israel durante este sábado 13 de abril de 2024.

“Hoy temprano, Irán y sus representantes que operan desde Yemen, Siria e Irak lanzaron un ataque aéreo sin precedentes contra instalaciones militares de Israel”, afirma el documento que llama a condenar “estos ataques en los términos más enérgicos posibles”.

I condemn Iran’s attacks in the strongest possible terms and reaffirm America’s ironclad commitment to the security of Israel.

My full statement on Iran’s attacks against Israel: pic.twitter.com/EuPJZoGw6w

— President Biden (@POTUS) April 14, 2024