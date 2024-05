Lewandowski confirma que seguirá en el Barça la próxima temporada

El polaco Robert Lewandowski, que el próximo 21 de agosto cumplirá 36 años, tiene “clarísimo” que la próxima temporada seguirá jugando con el Barcelona, donde espera “ganar títulos”.

En una entrevista con ‘Mundo Deportivo’, el delantero no tiene dudas sobre su continuidad: “Quiero ganar con el Barcelona muchas cosas y estoy seguro de que la próxima temporada podemos ganar títulos”.

🔵🔴 Robert Lewandowski: “For me it’s very clear, no doubts. I will play for Barça next season, I’m staying”.

“My age? I feel good, no different to three or four years ago — I am ready for a big season”, told @mundodeportivo. pic.twitter.com/ZNW1TlRSQD

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 22, 2024