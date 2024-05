SAT espera recaudar Q100 millones en impuesto a rentas de apartamentos en la web

La Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) informó este miércoles 22 de mayo que espera cobrar al menos Q100 millones por concepto de impuestos de apartamentos en renta o alojamiento vacacional a través de la aplicación Airbnb.

El Superintendente, Marco Livio Diaz, informó que ya se han realizado pagos y en el caso de quienes no hagan los pagos, se les procederá a embargar propiedades.

Entre 2021 y 2022, el alquiler vacacional en Guatemala a través de la aplicación Airbnb obtuvo ingresos que ascienden a más de 109 millones de dólares, es decir, el equivalente a Q866 millones de quetzales, por lo que se realiza el cobro del Impuesto al Valor Agregado (IVA).

Entre 2021 y 2022, más de 2,600 personas individuales y jurídicas prestaron más de 250 mil servicios de arrendamiento para alojamiento u hospedaje en 7,242 inmuebles ubicados en Guatemala, por lo que los ingresos percibidos ascienden a más de 109 millones de dólares.

El funcionario agregó que si hay una resistencia a la acción fiscalizadora, es un delito penal que se paga con cárcel.

De acuerdo con la SAT el segmento identificado, no está afiliado a impuestos, no emiten facturas o no declaran correctamente el pago de los impuestos correspondientes.

“Los arrendamientos ocasionales se concentran prioritariamente en los departamentos de Guatemala, Sacatepéquez, Sololá, Escuintla y Santa Rosa, y las formas de pago recurrentes son a través de depósitos a cuentas bancarias, transferencias internacionales y uso de sistemas de pago en línea.”, indica la SAT.





