Vinícius quiere que Kroos termine su carrera con un Balón de Oro

El delantero brasileño del Real Madrid, Vinícius Junior, ha demostrado una vez más su carácter humilde y su compromiso con el equipo al expresar sus deseos de éxito colectivo por encima de logros individuales. En una reciente entrevista, Vinícius manifestó que firmaría ganar la Liga de Campeones con el Real Madrid y la Copa América con Brasil, y que le gustaría que su compañero de equipo Toni Kroos ganara el Balón de Oro.

Vinícius Junior, a sus 23 años, ha dejado claro que sus prioridades están alineadas con los objetivos del equipo. En una rueda de prensa antes de la final de la Liga de Campeones, comentó: “Firmo ganar la final de la Champions y la Copa América, y el Balón de Oro para Toni Kroos porque es su última temporada. Él entiende que estemos tristes por su decisión”.

Vinícius apunta a ganar todo

Vinícius no escatimó en elogios hacia Kroos, resaltando su importancia tanto dentro como fuera del campo. Kroos, con 22 títulos en una década con el Real Madrid, se ha convertido en una leyenda del club. “Decimos que hay que jugar por Toni porque es su último partido con nosotros. Es una persona mucho mejor del jugador que es. Ha sido importante para el club y para los jóvenes que hemos llegado”, afirmó Vinícius.

El camino de Vinícius hacia el estrellato no ha sido fácil. Al principio de la temporada, sufrió varias lesiones que pusieron a prueba su fortaleza mental y física. Sin embargo, logró superar estas adversidades y concluir la temporada en un estado de forma óptimo. “El inicio fue muy complicado por las lesiones y por todo lo que pasé. Pero de lo malo hay que sacar lo bueno y la lesión me hizo mejor jugador porque tuve tiempo de entrenar y ver los partidos. Tuve tiempo para mí”, reflexionó.

Además, agradeció a Carlo Ancelotti por permitirle evolucionar en su posición dentro del campo. Bajo la guía del entrenador italiano, Vinícius ha pasado de ser un extremo izquierdo puro a un jugador con más libertad de movimiento, aprendiendo de figuras como Karim Benzema. “A Ancelotti le agradezco el haberme cambiado de posición porque nunca me imaginé jugando por ahí. Al principio le decía que no quería jugar ahí, pero me ha convencido y me ha hecho un mejor jugador”, añadió.

Otro aspecto destacado por Vinícius es su relación con Jude Bellingham, el joven talento inglés que se unió al Real Madrid. “Desde que Jude ha llegado nos hemos entendido bien. Muy contento de que se haya unido a nosotros, está haciendo una gran temporada y ojalá pueda marcar un gol en la final”.

A pesar de los desafíos, Vinícius ha considerado esta temporada como una de las más enriquecedoras de su carrera. “Está siendo una temporada muy bonita y he evolucionado en un año como nunca antes. He cambiado completamente mi manera de jugar y estoy muy contento con ello”, concluyó.