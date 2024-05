Diego Casas: “Es un reto grande” llegar a Comunicaciones

“Agradecerle por el cariño que me han brindado desde la oficialización del club. Agradecerles por eso, y por esas buenas vibras de hacer un buen campeonato, que es lo que deseamos todos. Saber que desde este lado tendrán a un profesional que se dedicará al 100 por ciento para que las cosas salgan bien”, fueron las palabras del uruguayo Diego Casas, el nuevo fichaje de Comunicaciones, que fue anunciado el lunes.

Durante una entrevista realizada esta tarde en el Súper Deportivo de Emisoras Unidas, el sudamericano dijo: “No es tan fácil tomar decisiones tampoco porque los sentimientos cuentan, y a veces no todo es solamente por un bien, sino que también hay que buscar muchas cosas y ponerlo sobre la mesa para tomar decisiones. En Cobán Imperial, es un equipo que le agarré mucho cariño, al igual que a su gente, por eso no fue tan fácil tomar la decisión”.

Diego Casas, reiteró: “Es un reto grande y un desafío, al ser goleador de Cobán Imperial tuve la oportunidad de tener esta chance hoy, y estar agradecido con Cobán por las puertas que me abrió; y a Comunicaciones por confiar en mí”.

No fue una decisión fácil

El goleador del Clausura 2024, Diego Casas, confesó en Emisoras Unidas que la decisión de ir a Comunicaciones no fue fácil, y contó: “Hubo ofertas de otros equipos también. En realidad, uno trata de poner muchas cosas en la balanza y tomar decisiones. No fue tan fácil tomar esta decisión, realmente, me llevó un buen tiempo también, pero uno tiene que tratar de estar tranquilo, por eso lo hablé con mi familia”.

Sobre el tema de adaptación, no solo al estado de la gramilla (sintética), sino también al tema del camerino y todo el entorno a Comunicaciones, Diego Casas, expresó: “Uno mira todos esos detalles, aunque también es algo incierto. Uno debe adaptarse a un equipo y saber que a veces no conectas con todos, y es normal. Debo trabajar y hacer que las cosas salgan lo mejor posible, y hacer una excelente pretemporada, y así es como empiezas a tomar esa conexión con tus compañeros”.

Sobre el torneo internacional

Al uruguayo se le consultó cómo se proyecta en el plano internacional, donde será parte con Comunicaciones de la Copa Centroamericana 2024, con opción de clasificar a la Copa de Campeones de la Concacaf, edición 2025.

En ese sentido, respondió: “Uno está enfocado en eso, es un torneo internacional y otro local, donde uno debe ser lo más profesional posible para que las cosas comiencen a funcionar bien, y es un desafío grande. Pero es parte de lo que hago y anhelo, en poder tener mayores desafíos. Este es un paso más y debo estar preparado, sabiendo la responsabilidad que uno debe tener”.