Juan García explica motivos de las salidas de jugadores cremas

Comunicaciones implementó para la siguiente temporada, una nueva forma de negociar con sus futbolistas, situación que va de la mano con el rendimiento que puedan tener dentro del terreno de juego, así como temas estadísticos.

Este día, Comunicaciones brindó una conferencia a los medios de comunicación para hablar de las altas y bajas que se han tenido de cara al Apertura 2024, de la temporada 2024-2025. Posteriormente, el presidente “Crema”, Juan García, visitó las instalaciones de Emisoras Unidas para ser parte del programa Súper Deportivo donde se amplió más detalles relacionados a la salida de jugadores.

Actualmente, las bajas de Comunicaciones son: Jorge Aparicio, David Chuc, Jorman Aguilar, Rodrigo Saravia, Juan Anangonó, Carlos Castrillo y Stiwar Mena. En ese sentido, Juan García, explicó: “Aprovecho para decir que en Comunicaciones, la forma de contratar, de dar bajas y altas del equipo, es responsabilidad 100 % del técnico en turno. Obviamente, nosotros en la parte administrativa, apoyamos en lo que el técnico decide. En esta ocasión, Comunicaciones entró a una fase de negociaciones con sus jugadores”.

#Apertura2024 | Juan García explica la nueva política de contratación de Comunicaciones El presidente de Comunicaciones dio a conocer que, jugadores por debajo de su rendimiento, se les hizo un planteamiento nuevo con su salario. https://t.co/YHbpCN9vsH — Emisoras Unidas Deportes (@EUDeportes) May 30, 2024

Las bajas y sus razones

Juan García, presidente de Comunicaciones, fue consultado específicamente por las salidas de Rodrigo Saravia, Juan Anangonó, y la situación de Jorge Moreno, Andy Domínguez, Edy Palencia, Óscar Mejía y Erick Rivera.

Sobre Rodrigo Saravia: “Ha sido un jugador de hace varios años en el club. Un jugador que ha aportado cosas importantes. Lastimosamente en los últimos torneos y temporadas su rendimiento no ha sido el que sabemos él puede dar, y que en otras ocasiones lo ha dado. Se le hizo un planteamiento, y el jugador tiene sus propios intereses y presupuesto, y en su momento, no compartía esta forma de plantear esta nueva negociación. Nunca llegamos a un sí o un no rotundo, porque en eso le llegó la oportunidad de salir a jugar a Costa Rica. Las puertas quedan abiertas”.

Al referirse a Juan Anangonó: “Personalmente hablé con él, y le expuse que era una decisión de parte del cuerpo técnico. Comunicaciones necesita un centro delantero que haga más goles, que sea más regular, más amigo con el gol, pero en esta ocasión Comunicaciones se va con la opción de tratar de buscar un jugador que mantenga esa regularidad de goles y que también esté peleando por el título de goleo, que al final se traduce en puntos, no solo en fases finales, sino fase regular, que también es importante para luego clasificar a Concacaf y tener un buen posicionamiento en las llaves de la fase final”.

#SúperDeportivo | Juan García, presidente de Comunicaciones, sobre salida de Rodrigo Saravia: “Lastimosamente en los últimos torneos y temporadas no ha sido el jugador que sabemos puede ser. Se le hizo un planteamiento, y no compartía cómo se planteó la nueva negociación. Nunca… pic.twitter.com/89D2DL3Vii — Emisoras Unidas Deportes (@EUDeportes) May 30, 2024

Por resolver situación

Sobre Jorge Moreno: “Necesita tener más confianza, más minutos”.

Sobre Andy Domínguez: “Le hace falta continuidad”.

En el cas de estos dos jugadores, Juan García dijo: “Estamos viendo las opciones de préstamo para que vayan a equipos para que tengan oportunidad de jugar. Hay posibilidades de Primera División. Se busca que ellos puedan jugar.

Habla de Edy Palencia: “Irá a Deportivo Guastatoya. Lo pidió Iván Franco Sopegno. Sigue sumando minutos, pero tendrá más protagonismo por eso aceptamos que pudiera irse”.

Situación de Erick Rivera y Oscar Mejía: “Está autorizado por parte del club, y ellos finiquitan aspectos con equipos que los quieren. Les vamos a dar todas las facilidades para que se puedan enrolar y tener más minutos en equipos de Liga Nacional”.

#SúperDeportivo | Juan García, presidente de Comunicaciones, sobre salida de Carlos Castrillo: “Nosotros como club le deseamos lo mejor. Ahora le tocará que evaluar personalmente, y con su familia, para saber qué le favorece mejor”. Radio en línea 🎙️📻📱👉… pic.twitter.com/Jd7U33gAy7 — Emisoras Unidas Deportes (@EUDeportes) May 30, 2024

Caso Óscar Santis

Otra de las grandes salidas que sorprendió en su momento fue la de Óscar Santis. En ese sentido, el presidente de Comunicaciones, Juan García recordó la situación que se vivió con el jugador nacional

“Quiero decirles que Comunicaciones en los últimos años ha sido el equipo que más jugadores ha sacado al extranjero. Comunicaciones si algo ha tenido es que le ha dado oportunidad a todos sus jugadores de poder salir. Ahora bien, dar oportunidad es una cosa, dejarlos salir gratis es otra cosa distinta. Los clubes han invertido en jugadores”, recordó.

Continuó: “Yo como representante de Comunicaciones, debo velar por los intereses del club. En el caso de Oscar Santis, fue un tema muy claro: Se le planteó el tema de seguir en Comunicaciones, y si quería irse, se podía ir, el tema es que no se daba la posibilidad de que se fuera gratis. Al final. quien termina ganando, es el representante, el club que lo recibe de gratis, y el club en un sentido u otro no percibe absolutamente nada (Comunicaciones). En este caso si estaba de acuerdo en dar a Oscar, y Santis, en un futuro, si le iba bien, Comunicaciones percibiría algo económicamente, pero su representante no aceptó eso”.

#SúperDeportivo | Juan García, presidente de Comunicaciones, sobre tema de Óscar Santis: “Fue un tema claro. Si él quería irse podría irse, pero no de gratis. En este caso, estábamos de acuerdo en dar a Óscar, y en un futuro, si le iba bien, que Comunicaciones percibiera algo… pic.twitter.com/LAWf1UxFxH — Emisoras Unidas Deportes (@EUDeportes) May 30, 2024