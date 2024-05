Juan García explica la nueva política de contratación de Comunicaciones

Juan García, presidente de Comunicaciones, detalló este día durante una conferencia de prensa la nueva modalidad de la institución para llevar a cabo las negociaciones de cara a la temporada 2024-2025.

“El objetivo de la conferencia de hoy es para hablar de la actualidad de Comunicaciones. Hoy estamos en un mundo de redes sociales, y que a veces, por dar primicias, eso crea desinformación. Es importante que como club, debemos dar la información exacta, y es lo que tratamos de hacer en las redes sociales”, señaló el directivo blanco.

Añadió: “Se ha venido informado en algunos medios y las redes sociales que, Comunicaciones en esta nueva temporada hay una instrucción de reducción del 30 % de los gastos del club, eso no es cierto, quiero dejarlo bien claro”.

En ese sentido, Juan García, explicó: “Lo que ha sucedido es que ahora Comunicaciones ha tenido una nueva política de negociación de contratos con algunos futbolistas del club. Esto quiere decir que, hoy Comunicaciones tiene ha jugadores que han estado muy por debajo de su rendimiento, y a esos jugadores se les ha hecho un planteamiento nuevo, el cual es: De sus honorarios, se crea un honorario base, y luego, se les otorga la oportunidad que por medio de logros individuales y grupales puedan mejorar al final de la temporada sus ingresos con bonos de productividad deportivos”.

“El jugador de Comunicaciones hoy sabe que el rendimiento individual conlleva a poder tener luego un rendimiento positivo grupal. Soy enfático en decir: No existe ninguna instrucción de una reducción del total de egreso del club del 30 %”.

En esa línea financiara de la institución, Juan García aseveró: “Comunicaciones está bien en la parte financiera, pero eso no quiere decir que no se optimicen de mejor los recursos, así como que se implementen nuevas políticas de negociación”.

#Apertura2024 | Juan García, presidente de Comunicaciones, sobre la pretemporada: -Se iniciará el 17 de junio con pruebas médicas.

-Se hará un trabajo físico en el interior (se está definiendo el lugar).

-Se finiquitan partidos amistosos internacionales. 📹 @CChang_EUD pic.twitter.com/YrdVSPAgQJ — Emisoras Unidas Deportes (@EUDeportes) May 30, 2024

Análisis de la temporada

Durante la conferencia de prensa, Juan García, presidente de Comunicaciones, dio detalle de un análisis que se hizo tras finalizada la temporada 2023-2024, donde alcanzó la copa 32, y que tuvo una participación internacional, la cual terminó con una dolorosa eliminación a mano de Monterrey.

“En esta temporada, 2023-2024, se logró el título 32 del club. Se cumplió con la participación en la primera edición de la Copa Centroamericana de la Concacaf 2023 en la cual Comunicaciones no logró avanzar a las finales tras la serie contra el Club Sport Herediano. No se logró el objetivo, pero creo que sí dimos la talla en ese torneo y en esa llave, pero lastimosamente para nosotros como club, que ya habíamos ganado esa copa, la obligación era ganarla o estar peleando las fases finales”, expresó Juan García.

#Apertura2024 | Juan García, presidente de Comunicaciones, presenta el balance alcanzado durante la temporada 2023-2024. 📹 @CChang_EUD. pic.twitter.com/s8BGjp7eeX — Emisoras Unidas Deportes (@EUDeportes) May 30, 2024

Continuó: “Luego logramos la clasificación a la Copa de Campeones de la Concacaf. Nos tocó un rival difícil y complicado como lo era Monterrey. El análisis es que Comunicaciones tiene acostumbrada a la afición y al futbol nacional a competir internacionalmente y no solo a nivel nacional. Los torneos internacionales tienen otra complejidad, pero para eso se arman los equipos en el club, para competir”.

Por último, Juan García analizó la temporada en el torneo local: “En el Apertura 2023, no quedamos totalmente satisfechos, fue un torneo complejo y difícil, pero logramos el título 32; no quedamos satisfechos por la participación internacional. En le Clausura 2024 no pudimos llegar a la final, perdimos ante el archirrival, y eso nos tiene a todos dolidos. Quedamos en deuda con la afición”.