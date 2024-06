Dortmund se lleva jugosa cantidad de dinero gracias a Bellingham

El Borussia Dortmund, a pesar de la decepción de perder la final de la Liga de Campeones ante el Real Madrid, no se va con las manos vacías en términos financieros. Según el diario alemán Bild, el club alemán ha recibido una suma significativa de dinero como parte de los acuerdos de la transferencia del joven talento Jude Bellingham al Real Madrid en la temporada anterior.

La venta de Jude Bellingham al Real Madrid incluyó una serie de cláusulas variables que han beneficiado económicamente al Borussia Dortmund. A raíz de la derrota en la final de la Champions League, el club alemán se ha embolsado 4,5 millones de euros adicionales. Esta cantidad es parte de los pagos variables acordados durante la transferencia del jugador inglés al equipo blanco.

Además de los 4,5 millones de euros, el Borussia Dortmund se beneficiará de otros pagos en concepto de bonificaciones. Según Bild, el BVB recibirá alrededor de cinco millones de euros adicionales debido a la conquista de la Liga Española por parte del Real Madrid, en la cual Jude Bellingham ha tenido un papel destacado. Estas bonificaciones están relacionadas directamente con los éxitos deportivos del equipo madrileño en competiciones nacionales.

Otro factor que ha contribuido a los ingresos adicionales del Borussia Dortmund son las bonificaciones menores basadas en el tiempo de juego de Bellingham durante la temporada. Estos pagos, aunque no tan cuantiosos como los anteriores, suman una cantidad importante al total. Según Bild, el Borussia Dortmund recibirá este verano más de diez millones de euros en aportaciones adicionales del Real Madrid gracias a estas bonificaciones.

