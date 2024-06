El Real Madrid cierra el fichaje de Kylian Mbappé

El fichaje que ha mantenido en vilo a millones de aficionados de todo el mundo finalmente se ha concretado. Kylian Mbappé, el prodigioso delantero francés, ha firmado con el Real Madrid, el reciente campeón de la Champions League. Este anuncio, que será oficializado la próxima semana, marca un hito en la historia del fútbol europeo y mundial. El periodista especializado en fichajes, Fabrizio Romano, confirmó la noticia con su característico “Here We Go!”, indicando que todos los documentos ya han sido firmados, sellados y completados.

El traspaso de Mbappé al Real Madrid no es una sorpresa para muchos. Desde que el joven delantero decidió no renovar su contrato con el Paris Saint-Germain (PSG), los rumores sobre su posible incorporación al club merengue se intensificaron. Según Romano, Mbappé tomó la decisión en febrero, lo que permitió que las negociaciones avanzaran sin contratiempos hasta llegar a la firma definitiva.

