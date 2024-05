Mbappé asegura su próximo club “será oficial en los próximos días”

En el mundo del fútbol, pocos nombres generan tanto interés y especulación como el de Kylian Mbappé. El delantero francés, considerado uno de los mejores jugadores del mundo, ha estado en el centro de atención recientemente debido a sus declaraciones sobre su futuro profesional. Tras anunciar que no renovaría su contrato con el Paris Saint-Germain (PSG), Mbappé se encuentra actualmente sin club, lo que ha desatado una ola de rumores y expectativas sobre su próximo destino.

Antes de unirse a la concentración de la Selección de Francia, Mbappé concedió una entrevista a CNN en la que habló abiertamente sobre su situación actual y sus planes futuros. Durante la entrevista, el jugador dejó entrever que su próximo club será anunciado en los próximos días, todo indica que será el Real Madrid.

“I want to put my name in the history of football”@KMbappe tells @AmandaDCNN about his achievements to date, his time at PSG and what’s next in his career: https://t.co/ya0wGpRukH pic.twitter.com/TIfOZk7i7s

— CNN Sports (@cnnsport) May 29, 2024