Ucrania saludan el permiso de atacar suelo ruso pero lamentan restricciones aún en pie

Ucrania saluda la decisión estadounidense de permitirles usar ciertas armas occidentales contra algunos objetivos enemigos en suelo ruso pero esperan que se levanten más restricciones en este sentido para evitar más bajas y oportunidades perdidas de detener la agresión por parte de Moscú.

Ucrania ahora podrá utilizar algunas armas proporcionadas por Estados Unidos contra el territorio ruso cercano a la frontera entre ambos países para proteger la región de Járkov (noreste), donde Rusia abrió hace unas semanas un nuevo frente.

Muchos analistas creen que uno de estos pasos adicionales sería permitir a Ucrania el uso de misiles de largo alcance ATACMS contra Rusia, lo que reduciría de forma significativa el riesgo que suponen las bombas aéreas guiadas rusas y afectaría la logística militar rusa.

Civilian people, infrastructure, and energy facilities. This is what Russia is constantly at war with. This night, another barrage of over 50 missiles of various types and around 50 “Shahed” drones targeted the south, center, and west of Ukraine.

