Yeri Mua se siente incomoda con sus implantes y se someterá a radical cirugía

En los últimos meses, Yeri Mua ha logrado consagrarse en el mundo de la música en su natal México. Y es que la joven ha colocado varios temas en los charts musicales, destacando por su talento.

La originaria de Veracruz se ha visto envuelta en una serie de escándalos a lo largo de su corta carrera. Sin embargo, ahora ha aceptado que ha cometido errores que quiere resolver, como el hecho de quitarse los implantes del busto.

La mexicana afirmó que ya no está cómoda con la decisión que tomó a una temprana edad, por lo que se los quiere remover, según compartió en sus redes. Fue a través de sus plataformas digitales, donde la creadora de contenido habló sobre uno de sus problemas más íntimos con sus fans.

Ella afirmó que ya no está cómoda con el tamaño de su busto, por lo que buscará reducirlos en un futuro no muy lejano, ya que no se siente cómoda de cómo se ven. Y es que la veracruzana siempre ha sido muy abierta sobre los cambios físicos a los que se ha sometido.

El problema que sufrió Yeri Mua…

Cabe destacar que, en su momento, la joven fue advertida sobre los problemas que podría tener su cuerpo en un futuro.

“Neta yo no me siento cómoda con este tamaño de implantes. Me las voy a reducir, no sé qué estaba pensando cuando me operé”, dijo Yeri.

Fue hace un año cuando Mua sufrió un percance, ya que sus fans comenzaron a darse cuenta que uno de sus implantes se veía más pequeño que el otro. Lo anterior, la obligó a ir a urgencias, ya que uno de sus implantes se volteó, ocasionando una gran molestia.

“Tengo mucho miedo, voy hablar con mi doctor, él es muy bueno y me lo advirtió”, señaló la joven.