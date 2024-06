Alemania empata en partido preparativo para la Eurocopa 2024

La selección de Alemania estrenó su preparación para la Eurocopa con un empate a cero frente a Ucrania, en un partido en el que los teutones tuvieron el dominio y las ocasiones durante la mayor parte del choque, pero en el que se estrellaron una y otra vez con el portero de los de amarillo y azul, Anatoliy Trubin.

Los jugadores ucranianos saltaron al campo con la bandera de su país anudada al cuello, en clara muestra del compromiso patrio aún en plena guerra de su país con Rusia y que, en forma de sacrificio defensivo, desplegaron sobre el césped.

Una Alemania con algunos suplentes, a la espera de que se incorporen los madridistas Kroos y Rüdiger y los jugadores del Borussia Dortmund, entró al Max-Morlock-Stadion de Núremberg con cinco jugadores en el medio campo, buscando la superioridad en la medular y con Gündogan enganchando en la mediapunta con Havertz, único delantero.

Empate sin goles al final y la sensación de que Alemania tendrá que afinar, y mucho, el punto de mira para tener serias opciones de aspirar al título que se disputará en su casa a partir de la próxima semana. Su siguiente oportunidad para seguir poniendo a punto al equipo llegará el viernes contra Grecia.

La selección de Croacia, primer rival del conjunto español en la fase de grupos de la Eurocopa de Alemania, arrancó su preparación para el torneo continental con una cómoda victoria (3-0) sobre Macedonia, en un encuentro en el que destacó la actuación del centrocampista Lovro Majer, autor de un doblete.

Majer, que abrió el marcador para los locales a los diez minutos con un gran lanzamiento de falta, demostró en el cuarenta y cinco que no sólo posee un magnífico de balón, sino también una sobresaliente capacidad de llegada al área contraria.

El jugador del Wolfsburgo alemán culminó en el último minuto de la primera mitad una gran combinación en la frontal del área entre Martin Baturina y el delantero Bruno Petkovic, que pese a fallar inicialmente en el control reaccionó con calidad y asistió de tacón para la llegada de Majer que firmó el 2-0.

Bastantes menos, cinco, suma el atacante del Marco Pasalic, jugador del Rijeka, que se estrenó como goleador con el conjunto balcánico tras firmar a los 79 minutos el definitivo 3-0 al aprovechar un rechace del portero macedonio Stole Dimitrievski, guardameta del Rayo Vallecano, tras un remate de cabeza del delantero de Osasuna Ante Budimir.

