Chiquis Rivera estaba embarazada y anuncia la pérdida de su bebé

Chiquis Rivera dejó sorprendidos a sus seguidores a revelar que había sufrido un aborto espontáneo, motivo por el cual tuvo que cancelar su concierto del sábado en Albuquerque, Nuevo México.

La noticia sorprendió a muchos, ya que la cantante no había compartido públicamente que estaba embarazada.

Janney Marín Rivera reveló que tenía 7 semanas de gestación, lo que le sucedió aún la tiene profundamente conmocionada y afectada.

Antes de brindar más detalles sobre su experiencia, se disculpó con sus fans por la cancelación del show. Aseguró que el concierto será reagendado, mostrando su compromiso y agradecimiento hacia su público.

“Gracias por su comprensión y apoyo en estos momentos difíciles”, expresó destacando la importancia de la empatía y el respaldo de sus seguidores.

“Durante el sound check tenía dolores, como cólicos. Tenía siete semanas de embarazo y me preocupé porque estaba sangrando un poquito, pero hablé con mi doctor, me dijo que no me preocupara, que la llevara suave, que no brincara en el escenario”.