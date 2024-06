Revelan tráiler de Venom: The Last Dance y ¿aparece Spider-Man?

La nueva película de la saga de Venom, titulada ‘Venom: The Last Dance’, promete sorprender a los fanáticos con una inesperada incorporación en su elenco.

Tras revelar el tráiler se ha generado gran expectativa entre los fanáticos del universo cinematográfico de Marvel. La tercera entrega llegará a los cines el próximo 25 de octubre.

Hasta el momento, se sabe que la película será la secuela de ‘Venom’ (2018) y ‘Venom: Let There Be Carnage’ (2021), y la quinta película en el Universo Spider-Man de Sony (SSU, por sus siglas en inglés).

Estará dirigida por Kelly Marcel y protagonizada por Tom Hardy como Eddie Brock y Venom, junto a Juno Temple, Chiwetel Ejiofor y Clark Backo en roles aún no revelados.

La trama se desarrollará en parte en México y comenzará inmediatamente después de los eventos de ‘No Way Home’, la última película de Spider-Man.

Además, se ha sugerido la posible inclusión de un nuevo simbionte, posiblemente Toxin, basándose en pistas dejadas al final de la 2da película. Los fans están ansiosos por descubrir cómo se desarrollará esta nueva e intrigante historia.

¿Spider-Man en la tercera entrega?

La información sobre la posible aparición de un Peter Parker de tan solo 10 años en ‘Venom: The Last Dance’ proviene de un canal de YouTube llamado 3C Films, que ha demostrado ser una fuente confiable en el pasado.

Según este canal, la película podría incluir esta interesante adición a su elenco, lo cual ha generado gran interés y expectativa entre los fanáticos.

Esta revelación ha generado gran expectativa entre los seguidores del universo cinematográfico de Marvel, ya que plantea nuevas posibilidades y desafíos para los personajes principales.

La presencia de un Peter Parker tan joven plantea interrogantes sobre cómo se desarrollará su relación con Eddie Brock y Venom, así como también sobre el papel que jugará en la historia.