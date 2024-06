Alanis Morissette y Joan Jett juntan dos éxitos en un solo tema

Alanis Morissette y Joan Jett han confirmado que saldrán juntas de gira y ahora han cautivado a sus millones de seguidores con un nuevo tema titulado “Hate Myself for Loving You Oughta Know”.

El tema ha sido producido por DJ Cummerbund, combinando el clásico de 1986 “I Hate Myself For Loving You” de Jett con el “You Oughta Know” que Morissette publicó en 1995.

Además hace una breve aparición otro éxito que interpretó Jett, el “I Love Rock ‘n Roll”, original de The Arrows (1975), que la cantante interpretó en 1982.

El video que acompaña la canción incluye fragmentos de los videos originales de ambos temas, así como imágenes en vivo y voces del famoso I Love Rock ‘n’ Roll de Joan Jett.

Ahora muchos fans se preguntan si Jett y Morissette interpretarán este tema en el escenario.

Joan Jett, Alanis Morissette y la estrella del country, Morgan Wade, arrancarán una gira llamada “Triple Moon”, que comienza el 9 de junio en Phoenix y acabará el 10 de agosto en Inglewood, California.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Joan Jett (@joanjett)

Mira también: