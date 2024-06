Ana Lucía Martínez: “Somos capaces de lograr grandes cosas”

Ana Lucía Martínez estuvo esta tarde en el Súper Deportivo de Emisoras Unidas de Guatemala donde habló cómo ha sido su carrera como futbolista, qué retos ha encontrado estando fuera del país y la relación que actualmente mantiene con su familia.

Respecto al tema familiar, Analú reconoció que: “Ellos se han dado cuenta el esfuerzo que se ha hecho”. Además, contó la buena relación que mantiene con su hermano Camilo, quien en varias oportunidades ha viajado a donde ella se encuentra para presenciar sus juegos, así como lo hizo recientemente cuando salió campeona con las “Rayadas” de Monterrey.

Al referirse a sus inicios como futbolista, Ana Lucía reconoce que en Guatemala un buen porcentaje de personas, o son jugadores o técnicos, ya que somos un país muy futbolero. En ese sentido, recuerda que ella comenzó a jugar pelota desde muy pequeña, y lo hacía con niños, entre los que estaba incluido su hermano Camilo.

A Ana Lucía Martínez los oyentes de Emisoras Unidas le enviaron mensajes de voz para felicitarla por el título logrado en México y en sí toda su trayectoria como futbolista. En esa línea, la futbolista guatemalteca reconoció que tras su fichaje con las “Rayadas” de Monterey fue víctima de muchos comentarios negativos que no daban crédito a lo que la chapina pudiese aportar con el representativo mexicano.

“Yo cuando llegué a México, antes de mi fichaje, hubo muchos comentarios negativos, pero demostré en los primeros partidos porqué habían apostado por mi talento. México es exigente con su futbol y su talento. En Centroamérica hay talento”, aseveró la entrevistada.

Análisis de Selección

Anoche jugó la Selección Nacional de Guatemala en el inicio de la eliminatoria mundialista hacia la Copa del Mundo 2026. Y al ser también parte de Selección era inevitable hacerle la pregunta de cómo vivió el debut de los chapines. La respuesta de Ana Lucía Martínez fue: “Disfruté ver a la Selección de Guatemala. Todos estamos ilusionados de que Guatemala vaya al Mundial. Guatemala no estaba muy bien con el balón, no los vi muy activos en la parte defensiva. En la segunda parte fue otro partido”.

Hablando de las Selecciones, y la proyección que ésta da en el plano internacional, la seleccionada dijo: “El hecho de estar en Selección es una gran vitrina para nosotras y así poder destacar en el extranjero. Valió la pena salir al extranjero y hoy ver qué camino tuve”.

Una de las reflexiones generales que dio Ana Lucía fue relacionada al tema de creer en sí mismo: “Creamos en nosotros mismos, somos capaces de hacer lo que nosotros queramos. Podemos cambiar nuestra propia historia. Somos capaces de lograr grandes cosas, si se tiene esa determinación lo podemos lograr”.

Sobre su retiro

Consultada sobre si se veía dirigiendo un equipo femenino, Ana Lucía, respondió: “Me veo haciendo campamentos para niñas y niños. Me gusta más la parte administrativa y de gestión deportiva, no solo futbol, si no todos los deportes de Guatemala. Creo que se darán las formas y plataforma para alcanzarlo”.

Sobre su retiro, Analú comentó: “Yo decía que a los 33 años me iba a retirar, pero actualmente me encuentro bien en mi carrera, física y mentalmente. Depende de muchas cosas, pero yo quiero seguir jugando de momento”.

Sobre si preferiría hacer una película o documental, ella se sinceró: “Me gustaría dar a conocer mi historia a través de un documental para que también puedan conocer mi historia como futbolista, mi familia y la cultura que tiene el país. Guatemala es hermosa, pero todavía nos falta que la gente de más de sí para ser un gran país”.

