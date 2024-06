Rector resalta “mensajes de odio” tras ser designado para presidir postuladora

El rector Raúl Arévalo, presidente de la comisión de postulación para la elección de magistrados de la Corte de Apelaciones, reveló este viernes 7 de junio que tras conocerse ayer su designación para el referido cargo fue prácticamente inmediato el surgimiento de lo que describió como “mensajes de odio”. Asimismo, habló sobre los retos que representa el proceso que encabezará para designar a las nuevas autoridades de justicia.

Agregó que esto podría provenir de gente que está malinformada y de perfiles falsos en las redes sociales. Sin embargo, reconoció que sabía que llevar a cabo un trabajo como el que realizará en el proceso de elección de las Cortes significaba estar expuesto a este tipo de situaciones.

El rector también se refirió a los retos que podría enfrentar en el marco de su gestión y no descartó que podría darse algún tipo de presión durante las labores.

Sus declaraciones se dieron durante el programa A Primera Hora, de Emisoras Unidas, donde añadió que está en un proceso de aprendizaje, tomando en cuenta que su carrera ha sido en otras líneas, no tiene idea de este tipo de escenario.

“Como nunca he sido político y no he estado a la luz pública no tengo idea, supongo que habrá presiones”, indicó.