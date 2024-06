Francis Joel Mota: “Nunca bajamos los brazos”

El futbolista guatemalteco, Francis Joel Mota, se convirtió este domingo en el elegido por Dios para anotar el gol que le dio al Juventud Pinulteca su ansiad y soñad ascenso de la Liga de Futbol Primera División a la Liga Guate Banrural, el máximo circuito del futbol chapín.

Era el minuto 100 (etapa de tiempo extra), cuando Mota aprovechó una desatención del portero Daniel Morales, de extraordinario partido, para que con un zapatazo matara las ilusiones de los copaleros y le diera el banderazo a la locura pinulteca de celebrar el ascenso a la Liga Mayor.

Tras el partido, el jugador Francis Joel Mota fue entrevistado por Wilber Colloy de Emisoras Unidas, y respecto a tanta jugada fallada por el club, respondió: “Nunca bajamos los brazos, no dejamos de luchar, porque sabíamos que llegaríamos a anotar el gol, y gracias a Dios me tocó a mí”.

Añadió: “Ningún partido es fácil, más que con estos rivales que nos juegan al tú por tú. Nos ganaron los dos partidos anteriores (semifinales del Clausura 2024), pero no iba a haber una tercera. Veníamos diciendo de que no iba a haber una tercera y no hubo”.