Italia gana y Francia empata antes de la Eurocopa 2024

Aunque con un resultado corto para el nivel del rival, una Bosnia Herzegovina muy inferior (1-0), Italia, encuadrada con España en la Eurocopa, cogió impulso con una victoria balsámica y llena de experimentos antes de viajar a Alemania para defender su corona de campeona europea, conquistada en Wembley en 2021.

Las probaturas de Spalletti cumplieron ante una Bosnia claramente inferior. Minutos de inicio para Matteo Darmian (Inter), Raoul Bellanova (Torino), Nicolo Fagioli y Andrea Cambiaso (Juventus), a priori jugadores suplentes en el torneo de Alemania, para cerrar la fase de preparación con una victoria fácil, con dominio absoluto tras el gris empate ante Turquía (0-0) y en el que Gianluigi Donnarumma (PSG) poco tuvo que intervenir.

Together. As one. We go to Germany. 💙

FORZA ITALIA! 🇮🇹

#EURO2024 #Azzurri #VivoAzzurro pic.twitter.com/NwiqchZB8n

— Italy ⭐️⭐️⭐️⭐️ (@Azzurri_En) June 9, 2024