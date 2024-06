Tres momentos que deja la eliminatoria mundialista de Concacaf

La selección de El Salvador, dirigida por el español David Dóniga, acabó este domingo con su racha de 23 partidos sin ganar tras vencer en Surinam por 1-3 a San Vicente y las Granadinas, en la segunda fecha de las eliminatorias de la Concacaf para el Mundial de 2026.

Los centroamericanos tenían más de un año sin ganar partidos oficiales o amistosos, racha que dejó el técnico estadounidense-salvadoreño Hugo Pérez y siguió en su breve paso de tan solo cuatro juegos el español Rubén de la Barrera.

Con el triunfo ante San Vicente, El Salvador es segundo del grupo F con 4 puntos. La zona es liderada por Surinam, con 6 enteros, y lo complementan Puerto Rico (1), y son colistas sin puntuar Anguila y San Vicente.

El combinado de Islas Caimán derrotó 1-0 a Antigua y Barbuda en la actividad por el grupo A en el Complejo Deportivo Truman Bodden en George Town, Islas Caimán.

Joshwa Campbell anotó el único gol en el minuto 90+1 con un cabezazo en el poste derecho. Trey Ebanks proporcionó el centro para el gol de la victoria. Dicha anotación tiene tinta de histórica ya que por primera vez en eliminatoria mundialista, los caimaneses ganan un duelo.

Las Islas Caimán comenzaron su participación con tres puntos y viajarán para enfrentar a Cuba el martes. Antigua y Barbuda tiene un punto en dos partidos jugados en esta clasificatoria al Mundial 2026 de la Concacaf.

SCENES AT TRUMAN BODDEN!! 🇰🇾

Cayman Islands substitute Joshwa Campbell scores 90+1’ winner to defeat Antigua & Barbuda 1-0 in a match delayed by weather!

This is the Cayman Islands’ FIRST World Cup qualification win in their history!

(🎥: @Concacaf) pic.twitter.com/ezvwKLj9mD

— World of Concacaf Podcast (@podcacaf) June 9, 2024