Aficionados del Valencia deberán ir a prisión por insultos racistas a Vínicius

El racismo en el deporte, especialmente en el fútbol, ha sido una problemática persistente y desafiante. La reciente condena de tres aficionados del Valencia por proferir insultos racistas contra Vinícius Jr., jugador del Real Madrid, marca un hito significativo en la lucha contra esta lacra social. Estos individuos han recibido una pena de ocho meses de prisión y una prohibición de dos años sin poder entrar a estadios de fútbol, además de ser responsables del pago de las costas judiciales.

El incidente tuvo lugar el 21 de mayo de 2023, durante un enfrentamiento entre el Valencia y el Real Madrid en el estadio Mestalla. Vinícius Jr. denunció haber sido objeto de insultos racistas por parte de seguidores ubicados en la Grada de Animación. El partido se detuvo temporalmente mientras el jugador identificaba a uno de los responsables. LaLiga, actuando rápidamente, presentó una denuncia esa misma noche, lo que llevó a la identificación de otros dos individuos gracias a las cámaras internas del estadio.

Three people have been sentenced to eight months in prison and given a 2-year stadium ban for racially abusing Vinícius Júnior during Real Madrid’s game at Valencia in May 2023.

It’s the first time a conviction has been made for racist abuse at a football game in Spain. pic.twitter.com/KpRntgZZYA

